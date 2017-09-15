Игор Кокошков: "Уважаю сборную России, но в полуфинале буду болеть за Сербию"

Главный тренер сборной Словении Игор Кокошков отметил, что в полуфинале чемпионата Европы-2017 будет болеть за Сербию, а не за Россию. Он также добавил, что его команда ни за что не опоздает на финал турнира.

Напомним, словенцы победили Испанию (92:72) в первом полуфинале Евробаскета и впервые вышли в финал турнира.

– Мое сердце будет отдано Сербии. Я родился и вырос в Белграде. Я уважаю сборную России, но сегодня буду болеть за сербов, – приводит Eurohoops слова Кокошкова. – Сейчас точно известно только то, что в финале сыграет Словения. На какое время ни назначили бы решающий поединок, мы на него не опоздаем.



Полуфинал между Россией и Сербией пройдет сегодня и начнется в 21.30 по московскому времени. Команды уже встречались на групповом этапе турнира, тогда победу одержали россияне со счетом 75:72.

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