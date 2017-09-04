Дэвид Блатт: "Смотрю все матчи сборной России и наслаждаюсь"

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт, в настоящее время возглавляющий турецкую "Дарюшафаку", считает, что три победы национальной команды на старте Евробаскета - только начало. Специалист отметил, что по действиям подопечных Сергея Базаревича видно, что они являются настоящей командой.

Россия после трех матчей на Евробаскете обеспечила себе выход в плей-офф турнира. 5 сентября команда сыграет со сборной Латвии, начало матча - 14.15 по московскому времени.

- К сожалению, я не могу присутствовать на стадионе, я провожу сборы своей команды, - цитирует ТАСС Блатта. - Но я смотрю все матчи сборной России по телевизору и наслаждаюсь. Сборная России показывает хороший баскетбол, побеждает в каждом матче, игроки поддерживают друг друга и видно, что это именно команда. Сборная одержала три победы, но это только начало.

Напомним, Блатт возглавлял сборную России с 2006 по 2012 год. Под его руководством команда выиграла золото и бронзу чемпионатов Европы, а также заняла третье место на Олимпиаде 2012 года.

Сборная России: через Бельгию - в плей-офф