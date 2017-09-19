Данк Мозгова вошел в топ-10 моментов Евробаскета. Видео

Пресс-служба ФИБА представила топ-10 моментов Евробаскета-2017. В рейтинг вошел мощный данк центрового сборной России Тимофея Мозгова, исполненный в матче группового турнира против Бельгии (76:67). На первом месте – данк центрового немцев Даниэля Тайса.

Напомним, победителем чемпионата Европы стала сборная Словении, которая в финале обыграла Сербию (93:85). Россияне проиграли Испании (85:93) в матче за бронзовые медали.