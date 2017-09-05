Данк Мозгова – лучший момент дня на Евробаскете

ФИБА опубликовала очередной топ-5 лучших моментов игрового дня чемпионата Европы. Первое место занял мощный данк центрового сборной России Тимофея Мозгова. За ним расположились (в порядке убывания) "трик-пас" от венгра Адама Ханги, проход и бросок сверху от звезды Латвии Кристапса Порзингиса, стремительная контратака сборной Румынии и блок-шот лидера турок Чеди Османа.
Напомним, что сегодня команде Сергея Базаревича предстоит сыграть с Латвией. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.
💪💥 Timofey Mozgov's ferocious poster-putback headlines our daily FIBA #EuroBasket2017 Top5! #NikeTopPlays @RussiaBasket pic.twitter.com/mKtG3FjySc– FIBA (@FIBA) 5 сентября 2017 г.
- Сборная России (Баскетбол)
- Тимофей Мозгов
- Сборная Румынии
- Кристапс Порзингис
- Сборная Латвии (баскетбол)