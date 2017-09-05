Данк Мозгова – лучший момент дня на Евробаскете

ФИБА опубликовала очередной топ-5 лучших моментов игрового дня чемпионата Европы. Первое место занял мощный данк центрового сборной России Тимофея Мозгова. За ним расположились (в порядке убывания) "трик-пас" от венгра Адама Ханги, проход и бросок сверху от звезды Латвии Кристапса Порзингиса, стремительная контратака сборной Румынии и блок-шот лидера турок Чеди Османа.

Напомним, что сегодня команде Сергея Базаревича предстоит сыграть с Латвией. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.