Андрей Кириленко: "Поражение от Латвии сыграет роль целебного яда для сборной России"

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко выразил мнение, что поражение от Латвии (69:84) в матче группового турнира чемпионата Европы поможет встряхнуть сборную России. По словам руководителя, это встреча напоминала боксерский поединок.

– Игра напомнила боксерский поединок, было много борьбы, – приводит ТАСС слова Кириленко. – Первые шесть раундов были за нами, мы хорошо разобрали игру, Мозгов добивал Порзингиса. Во второй же половине мы подсели, может быть, даже больше морально. Начали проскальзывать ошибки, которые шли от потери концентрации.

Мне нравится, что даже в этой игре мы не злоупотребляли бросками, пытались играть в комбинационный баскетбол. Хорошо, что не поддались пальбе. Также, мне кажется, во второй половине мы забыли про Мозгова, мало его заигрывали. Такие поражения могут сыграть роль целебного яда. Это позволит встряхнуть ребят.

Напомним, что это поражение стало первым для россиян на турнире. В заключительном матче группового турнира Россия 7 сентября сыграет с Великобританией.