Андрей Кириленко: "Несомненно, сборная России зависит от Шведа"

Президент РФБ Андрей Кириленко похвалил игроков сборной России, прибавивших по ходу матча 1/4 финала чемпионата Европы против Греции (74:69). По его словам, баскетболисты смогли заменить Алексея Шведа, которого греки сумели выключить из игры.

- У Леши были взлеты и падения, но команда его поддержала, - сказал Кириленко. - Виталик Фридзон выдал фантастические четыре момента в концовке. Андрей Воронцевич - два-три эпизода просто бомба. Где нужно было сыграть надежно, он сыграл. Мозгов - вся игра его, не обращайте внимания на последний момент, где он не смог забить. Топтал соперников и держал себя в руках. В те моменты когда у нас не получалось, единственный продолжал нагнетать давление. Во многом из-за этого нам перестали забивать легкие броски. Был гарантом безопасности - уже и Буруссис потом боялся туда заходить, только с маленьким менялся. Тимофей прибавляет от игры к игре, и мне кажется, его роль недооценивают. Для меня он системообразующий игрок.

- И все-таки, есть ли у команды "шведозависимость"?

- Несомненно, мы зависим от Шведа. Любую команду возьмите - "Голден Стэйт" тоже зависит от Карри и Дюранта. Но если уберешь такого игрока, у команды будут временные проблемы, а затем найдется другой лидер. Мне нравится, что когда Леша выпал, его место заняли другие ребята - Воронцевич, Фридзон, Хвостов, который забил в концовке. (Антон БАБОШИН)