Алексей Швед: "Сборной России не так важно, с кем играть в 1/8 финала"

Защитник сборной России Алексей Швед после заключительного матча группового турнира Евробаскета против сборной Великобритании (82:70) подчеркнул, что не задумывается о своей результативности. Отметим, что в минувшей встрече баскетболист набрал 30 очков.

– Нам не так важно, с кем играть в 1/8 финала, мы думаем о своей игре, – цитирует ТАСС Шведа. – Я о своей результативности не задумываюсь, главное, что команда побеждает и идет дальше. В предыдущей игре мяч не летел в корзину соперника, в этой – все влетало.