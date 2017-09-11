Алексей Швед: "Игру с Латвией в перерыве не вспоминали"

Защитник сборной России Алексей Швед отметил важность отрезка в третьей четверти матча 1/8 финала Евробаскета против Хорватии (101:78). Также лидер россиян выделил Бояна Богдановича в составе соперника.
– Что скажете о последних секундах второй четверти, когда Мозгов забил после вашей передачи?
– Мы хорошо сыграли комбинацию. Это было очень важное попадание, когда уходишь в раздевалку, заработав два очка в последний момент, это придает уверенности. Но самое главное было хорошо начать третью четверть, которая до этого у нас была провальная. А сегодня вышла хорошая. Но матч с Латвией мы в перерыве не вспоминали.
– Из соперников кого можете отметить?
– Боян Богданович сыграл как обычно хорошо. Как мы против него ни защищались, все равно он набрал больше 20 очков. (Антон БАБОШИН)
Россия - в четвертьфинале Евробаскета. И это круто! //
Россия порвала хорватов. Швед и сборная выдали лучший матч на Евробаскете
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