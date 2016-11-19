Александр Васин: "Одним из новых фаворитов Евробаскета выглядит сборная Италии"

Главный тренер женской сборной России Александр Васин в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы-2017 против команды Швейцарии отметил, что пока рано оценивать расстановку сил в финальной стадии. По словам наставника, несколько команд можно назвать в числе фаворитов.

– Если мы пройдем квалификацию, кто будет нашим основным соперником на чемпионате Европы?

– Чтобы ответить на этот вопрос, придется подождать не только конца отборочного цикла, но и начала тренировочного процесса. Сейчас во многих странах происходит смена поколений. Кто-то наверняка завершит свое выступление за сборную, кто-то, наоборот, появится. Нужно дождаться составов команд, тогда можно будет говорить более предметно. Сейчас можно сказать, что одним из новых фаворитов предстоящего Евробаскета выглядит сборная Италии. Довольно сильная команда с большим количеством молодых и талантливых игроков. А в остальном те же, что и обычно: Испания, Франция, Сербия и некоторые другие страны.