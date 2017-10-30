Татьяна Гуцу: "Теперь я свободна и прощаю всех, кто мне навредил"

Двукратная олимпийская чемпионка украинка Татьяна Гуцу раскритиковала прессу за отношение к своей истории об изнасиловании. Напомним, что 41-летняя спортсменка обвинила шестикратного победителя Олимпиады-1992 белорусского гимнаста Виталия Щербо в изнасиловании. По словам Гуцу, преступление произошло в 1991 году во время соревнований в Штутгарте, где оба спортсмена выступали за сборную СССР. Татьяне в тот момент было 15 лет, ее возможному насильнику – 19.

– Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддержал в это трудное время, – написала на своей странице в Фейсбуке Гуцу. – Это на самом деле трудно. За свою карьеру я дала много интервью, однако они все были о спорте, а не о личном. В течение последних нескольких недель меня неоднократно просили дать интервью или поучаствовать в ток-шоу. Как наивно думать, что СМИ хотят услышать что-то о чувствах людей. Им нужен скандал, развлечение в виде человеческой трагедии, шоу-гротеск.

Я закончила с этой историей. Очень жаль, что не получила помощи от телевидения или прессы. Ты должен сам себе помогать.

Я пережила эмоциональное потрясение, поделилась своим личным опытом. Хотя некоторые люди писали, что я сделала это за деньги или ради пиара. Это не так – я вынуждена их разочаровать. Я сделала это, чтобы освободиться от плохих воспоминаний, которые преследовали меня много лет. Теперь я свободна и прощаю всех, кто мне навредил. Готова открыть новую главу в жизни.

P.S. Удивлена, как господин Аркаев, который едва знает меня как личность, может давать оценку моего характера на национальном телевидении. Кроме того, как Андрей Малахов может обсуждать в студии мою историю, когда на передаче не было никого, кто представлял бы мою сторону? Более того, он пригласил моего бывшего мужа, чтобы получить мнение о моем характере, зная, что он психически нестабилен и проходит лечение. Как интересно! Шоу было обречено с самого начала.

Особое спасибо девочкам, которые были вдохновлены моей историей. Я вас услышала!