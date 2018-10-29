Российские гимнасты заняли второе место в командном турнире ЧМ и отобрались на Олимпиаду

Мужская сборная России по спортивной гимнастики завоевала путевку на летнюю Олимпиаду-2020 в Токио (Япония). Россияне заняли второе место на командном чемпионате мира в Дохе (Катар).

Победу в командном турнире одержала сборная Китая, набравшая 256,634 балла. Россияне уступили своим соперникам 0,049 балла. За сборную России выступали Давид Белявский, Никита Нагорный, Николай Куксенков, Артур Далалоян и Дмитрий Ланкин. На третьем месте команда Японии (253,744 балла).

На этапах Кубка мира и на чемпионате мира-2019 отбор на Олимпиаду будет продолжен. Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.