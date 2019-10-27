Тим выиграл турнир в Вене, обыграв Шварцмана
27 октября 2019, 18:42
Австриец Доминик Тим одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом (3:6, 6:4, 6:3) в финале турнира ATP в Вене (Австрия). Продолжительность встречи составила 2 часа и 27 минут.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open 500
Призовой фонд 2 296 490 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Доминик Тим (Австрия, 1) — Диего Шварцман (Аргентина, 5) — 3:6, 6:4, 6:3
THIEM'S FIRST IN VIENNA ??@ThiemDomi is the 2019 @ErsteBankOpen champion ? pic.twitter.com/QHGdenY69V— ATP Tour (@atptour) October 27, 2019
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