Тим выиграл турнир в Вене, обыграв Шварцмана

Австриец Доминик Тим одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом (3:6, 6:4, 6:3) в финале турнира ATP в Вене (Австрия). Продолжительность встречи составила 2 часа и 27 минут.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 2 296 490 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Доминик Тим (Австрия, 1) — Диего Шварцман (Аргентина, 5) — 3:6, 6:4, 6:3