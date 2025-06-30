Соболенко — о матче Синнера и Алькараса: «Не завидую тем, кому приходится играть 5 часов»

Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась впечатлениями от финала «Ролан Гаррос» — 2025, в котором испанец Карлосом Алькарасом обыграл итальянца Янником Синнера со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«Я была рада видеть такой длинный и качественный матч. Для зрителей пять часов отличного тенниса — это потрясающе и весело. Но как теннисистка я не завидую тем, кому приходится играть пять часов. Мне сложно представить, сколько дней у них ушло на восстановление после такого безумного матча. Но это был невероятный матч», — сказала теннисистка на пресс-конференцию.

Матч между Алькарасом и Синнером продлился 5 часов 29 минут и стал самым длинным в истории «Ролан Гаррос»