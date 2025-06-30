Теннис
30 июня, 17:04

Ольховский — о вылете Медведева с Уимблдона: «Разочаровала игра Даниила»

Константин Белов
Корреспондент

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» поражение Даниила Медведева от француза Бенжамена Бонзи (6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6) в матче первого круга Уимблдона-2025.

«Результат неожиданный. К сожалению, разочаровала сама игра Даниила. Особенно третий сет в концовке, а четвертый сет был продолжением третьего. Никто не мог предположить, что он вылетит в первом круге, уже все строили планы чуть ли не на четвертьфинал со Зверевым. Медведеву надо разобраться в своем состоянии. Его игра и результат не всегда вселяют такой оптимизм, к которому мы привыкли», — сказал Ольховский «СЭ».

В 2023 и 2024 годах Медведев доходил до полуфинала британского «мейджора», он впервые не смог пройти во второй круг Уимблдона. Россиянин потерпел третье подряд поражение на турнирах «Большого шлема»: в этом году он вылетел во втором круге Australian Open и не смог пройти первый круг «Ролан Гаррос».

Андрей Ольховский
Даниил Медведев
