30 июня, 19:45

Сафиуллин проиграл Дардери в первом круге Уимблдона

Сергей Ярошенко
Роман Сафиуллин.
Фото Reuters

Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил итальянцу Лучано Дардери в первом круге Уимблдона — 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (7:2), 3:6, 1:6.

Матч длился 3 часа 52 минуты.

На счету Сафиуллина 16 подач навылет, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Дардери сделал 9 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 17.

Во втором круге 23-летний Дардери сыграет против Артура Фери из Великобритании.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Лучано Дардери (Италия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 7:6 (7:3), 1:6, 6:7 (2:7), 6:3, 6:1

Материалы сюжета: Уимблдон 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка турнира «Большого шлема»
Павлюченкова вошла в пятерку лидеров по количеству виннерсов на Уимблдоне
Синнер и Свентек получили по 4 миллиона долларов за победу на Уимблдоне
Шарапова поздравила Синнера с победой на Уимблдоне
«Печальный и мрачный день для тенниса». Впервые «мейджор» выиграли сразу два допингиста
Алькарас — о поражении в финале Уимблдона: «Покидал корт с высоко поднятой головой»
Синнер о победе на Уимблдоне: «Я потерпел тяжелое поражение в Париже, так что сейчас много эмоций»
  • proug

    второй пошел на выход с вещами....

    01.07.2025

  • hant64

    Карен надежды оправдал. Рублёв пока корячится, игрой это трудно назвать.

    30.06.2025

  • hant64

    А что не так с Южным? По любому, карьера в теннисе у Михаила покруче выдалась, чем у Сафиуллина.

    30.06.2025

  • _Mike N_

    Будет Дане с кем выпить сегодня вечером ! :laughing::laughing::laughing::laughing:

    30.06.2025

  • nikola mozaev

    Миша Южный всю карьеру играл турниры БШ с основы. С квалификации он начинал только, когда стартовал...

    30.06.2025

  • Dmietry

    У всех случаются осечки. Не нужнно на этом зацикливаться. А кто-нибудь проходил обучение вместе с Теннис Гоу Скул в Мск?

    30.06.2025

  • Алехандрохорс

    Роман дрался, кусался, но выше головы увы не прыгнул. Но и иллюзий по сравнению с Даниилом не было. Такими темпами, боюсь этот сезон последний у Сафиуллина, когда он начинает ТБШ с основной сетки. Отыграет ЮС оупен, а со следующего года как Миша Южный...сейчас.)

    30.06.2025

  • инок

    Роман последовал за Даней с Уимблдона. Вся надежда на Андрея и Карена..

    30.06.2025

    • Руне упустил преимущество в два сета и проиграл Харри в первом круге Уимблдона

    Хачанов победил Макдональда в первом круге Уимблдона

