Сафиуллин проиграл Дардери в первом круге Уимблдона

Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил итальянцу Лучано Дардери в первом круге Уимблдона — 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (7:2), 3:6, 1:6.

Матч длился 3 часа 52 минуты.

На счету Сафиуллина 16 подач навылет, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Дардери сделал 9 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 17.

Во втором круге 23-летний Дардери сыграет против Артура Фери из Великобритании.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Лучано Дардери (Италия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 7:6 (7:3), 1:6, 6:7 (2:7), 6:3, 6:1