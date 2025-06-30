Кафельников считает, что теннис сейчас не является приоритетом для Медведева

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников считает, что поражение россиянина Даниила Медведева в матче первого круга Уимблдона связано с тем, что в данный момент теннис не является его приоритетом.

Медведев проиграл в первом круге Уимблдона французу Бенжамену Бонзи (6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6). После завершения турнира спортсмен перестанет быть первой ракеткой России.

«Результаты Даниила я связываю с тем, что теннис у него не в приоритете сейчас. Как тренируешься, такие и результаты. Не надо быть Эйнштейном или изобретать велосипед, чтобы понять, что происходит. Точка», — сказал Кафельников ТАСС.

В 2025 году Медведев выиграл только один матч на турнирах «Большого шлема», сумев преодолеть лишь первый раунд на Открытом чемпионате Австралии. На Открытом чемпионате Франции он потерпел поражение в стартовом матче от британца Кэмерона Норри со счетом 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

Уимблдон — третий в сезоне турнир «Большого шлема». Он проводится на травяном покрытии и завершится 13 июля. Испанец Карлос Алькарас стал победителем последних двух розыгрышей, обыграв Медведева в полуфинале соревнований в 2023 и 2024 годах.