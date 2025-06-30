Руне заявил, что проиграл Харри из-за боли в колене

Восьмая ракетка мира Хольгер Руне прокомментировал поражение в первом круге Уимблдона от чилийца Николаса Харри. 22-летний датчанин выиграл в двух стартовых сетах, но в итоге потерпел поражение со счетом 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 4:6.

«Я хорошо начал матч, играл хорошо. А вот в третьем сете мне немного не повезло. В четвертом начал чувствовать боль в колене, и мне оказали помощь. С этого момента больше не мог подавать и бить так, как в первых двух сетах. У меня такое уже было, но прошло уже много времени с тех пор. Очевидно, не ожидал, что это вернется. В нормальных условиях я бы победил Николаса в 9 случаях из 10 при всем уважении к нему», — сказал теннисист на пресс-конференции.

Во втором круге Уимблдона 29-летний Харри, занимающий 143-е место в рейтинге ATP, встретится с американцем Лернером Тином.