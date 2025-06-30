Янчук — о вылете Медведева на старте Уимблдона: «Для меня это стало абсолютной неожиданностью»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение Даниила Медведева в первом круге Уимблдона от француза Бенжамена Бонзи (6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6).

«Для меня вылет Даниила Медведева на старте Уимблдона стал абсолютной неожиданностью. Я думал, что два-то круга он как минимум должен пройти, хотя его уровень мастерства и класс игры позволяли претендовать на четвертьфинал и выше. Но так бывает в теннисе. Медведев никак не может набрать форму. Определенную роль в неудаче сыграло и травяное покрытие, которое Даниил не очень-то любит. На траве нужно играть немного быстрее, ловчее и острее в некоторых атаках, а ему не хватает этой остроты и ловкости. Ну и, видимо, не удалось Медведеву адаптироваться к первой встрече как следует», — цитирует Янчука ТАСС.

В 2023 и 2024 годах Медведев доходил до полуфинала британского «мейджора», 29-летний россиянин впервые не смог пройти во второй круг Уимблдона.