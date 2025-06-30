Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

30 июня, 20:12

Хачанов победил Макдональда в первом круге Уимблдона

Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов в матче первого круга Уимблдона в трех сетах обыграл американца Маккензи Макдональда. Игра продолжалась 2 часа 12 минут.

Россиянин сделал 11 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10.

У Макдональда 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

В следующем раунде Хачанов сыграет с победителем встречи Синтаро Мотидзуки (Япония, Q) — Джулио Дзеппьери (Италия, Q).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 17) — Маккензи Макдональд (США) — 7:5, 6:4, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Уимблдон
Карен Хачанов
Читайте также
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Дмитриев отметил высокую вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ
Аналитик Меркурис отметил уважительное отношение Путина к другим лидерам
У России не осталось чемпионов UFC, бразильцу потребовалось 80 секунд, чтобы смять последнего. Что случилось в поединке Анкалаев - Перейра 2
В ЕС призвали все стороны в Грузии воздержаться от насилия после выборов
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
Почему Талалаев не отбыл дисквалификацию в Кубке?
«Убили такую сказку». КДК присудил техническое поражение «Фанкому» — первым любителям, которые дошли до пятого раунда Кубка
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» Махачкала — «Ростов»: видеообзор матча
Кубок России, результаты 5-го тура Пути РПЛ: ЦСКА победил «Локомотив», «Динамо» Мх обыграло «Ростов» и другие матчи
«Динамо» Махачкала переиграло «Ростов» в серии пенальти. Онлайн-трансляция матча Кубка
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • инок

    Скоро Хачанов будет первой ракеткой России.

    30.06.2025

  • инок

    Хачанов молодец! Дожал таки Макдональда. С победой Карена в трех сетах!

    30.06.2025

  • Алехандрохорс

    Поздравления Карену со вторым кругом Уима. Очень надёжно отыграл. Есть, есть ещё свет в наших окошках!)

    30.06.2025

  • Alexander Vlasov

    Крепенького "завалил" уверенно.

    30.06.2025

  • Иван Л.

    Да молодец! Без нервотрёпки

    30.06.2025

    • Сафиуллин проиграл Дардери в первом круге Уимблдона

    Матч между Алькарасом и Фоньини приостановлен из-за того, что зрителю стало плохо

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости