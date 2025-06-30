Хачанов победил Макдональда в первом круге Уимблдона
Российский теннисист Карен Хачанов в матче первого круга Уимблдона в трех сетах обыграл американца Маккензи Макдональда. Игра продолжалась 2 часа 12 минут.
Россиянин сделал 11 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10.
У Макдональда 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.
В следующем раунде Хачанов сыграет с победителем встречи Синтаро Мотидзуки (Япония, Q) — Джулио Дзеппьери (Италия, Q).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 71 630 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия, 17) — Маккензи Макдональд (США) — 7:5, 6:4, 6:4
Новости