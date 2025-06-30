Павлюченкова победила Томлянович в первом круге Уимблдона

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче первого круга Уимблдона в трех сетах обыграла представительницу Австралии Айла Томлянович. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

Россиянка сделала 6 эйсов, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7, у Томлянович — 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 4.

В следующем круге Павлюченкова сыграет с американкой Эшлин Крюгер.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Айла Томлянович (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:2

Эшлин Крюгер (США, 31) — Мика Стойсавлевич (Великобритания, WC) — 6:3, 6:2