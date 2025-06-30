Теннис
30 июня, 22:24

Павлюченкова победила Томлянович в первом круге Уимблдона

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче первого круга Уимблдона в трех сетах обыграла представительницу Австралии Айла Томлянович. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

Россиянка сделала 6 эйсов, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7, у Томлянович — 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 4.

В следующем круге Павлюченкова сыграет с американкой Эшлин Крюгер.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Айла Томлянович (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:2

Эшлин Крюгер (США, 31) — Мика Стойсавлевич (Великобритания, WC) — 6:3, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2025/11/5/
Уимблдон
Анастасия Павлюченкова
Материалы сюжета: Уимблдон 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка турнира «Большого шлема»
Павлюченкова вошла в пятерку лидеров по количеству виннерсов на Уимблдоне
Синнер и Свентек получили по 4 миллиона долларов за победу на Уимблдоне
Шарапова поздравила Синнера с победой на Уимблдоне
«Печальный и мрачный день для тенниса». Впервые «мейджор» выиграли сразу два допингиста
Алькарас — о поражении в финале Уимблдона: «Покидал корт с высоко поднятой головой»
Синнер о победе на Уимблдоне: «Я потерпел тяжелое поражение в Париже, так что сейчас много эмоций»
  • krinf15

    Молодчинка, Настя! Переломила-таки неудачный ход матча! Вторая половина второго сета и весь третий - это была как раз та игра, благодаря которой можно пройти здесь максимально далеко!

    30.06.2025

  • hant64

    Посмотрел половину третьего сета, и так и не понял, как Павлюченкова умудрилась проиграть первый сет - такой сопернице именно умудриться нужно проиграть, иначе никак.

    30.06.2025

  • инок

    Настю с победой и выходом во второй круг Уимблдона!

    30.06.2025

  • ali_baba

    Молодец Анастасия!!! Так держать!!!

    30.06.2025

    • Рахимова одержала волевую победу над Ито на старте Уимблдона

    Уимблдон-2025, результаты первого круга у женщин: Шнайдер обыграла Утидзиму, победа Соболенко и другие матчи 30 июня

