Рахимова одержала волевую победу над Ито на старте Уимблдона
Российская теннисистка Камилла Рахимова в матче первого круга Уимблдона в трех сетах обыграла представительницу Японии Аои Ито. Игра продолжалась 2 часа 3 минуты.
В следующем круге Рахимова сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 71 630 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Камилла Рахимова (Россия) — Аои Ито (Япония) — 5:7, 6:3, 6:2
Ясмин Паолини (Италия, 4) — Анастасия Севастова (Латвия) — 2:6, 6:3, 6:2
