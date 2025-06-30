Руне упустил преимущество в два сета и проиграл Харри в первом круге Уимблдона

8-я ракетка мира Хольгер Руне уступил чилийцу Николасу Харри в первом круге Уимблдона. 22-летний датчанин выиграл в двух стартовых сетах, но в итоге потерпел поражение со счетом 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 4:6.

На счету Руне 7 подач навылет, 9 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Харри, занимающий 143-е место в рейтинге ATP, сделал 31 эйс, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11.

Во втором круге 29-летний чилиец встретится с американцем Лернером Тином.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Николас Харри (Чили, Q) — Хольгер Руне (Дания, 8) — 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4