Шнайдер прошла во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла японку Моюку Утидзиму в первом круге Уимблдона — 7:6 (7:5), 6:3.

Матч длился 1 час 32 минуты.

На счету Шнайдер 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. 23-летняя Утидзима сделала 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2.

Во втором круге 21-летняя россиянка сыграет против француженки Диан Перри.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия, 12) — Моюка Утидзима (Япония) — 7:6 (7:5), 6:3