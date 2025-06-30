Циципас снялся по ходу матча первого круга на Уимблдоне из-за проблем со спиной

Греческий теннисист Стефанос Цицпас снялся с Уимблдона во время матча первого круга против француза Валентина Ройе.

26-я ракетка мира покинул корт, уступив два сета со счетом 3:6, 2:6. Спортсмен испытывал проблемы со спиной.

Игра продлилась 1 час 12 минут.

На счету Циципаса 7 подач навылет, 7 двойных ошибок и ни одного рализованного брейк-пойнта. Ройе, занимающий 113-е место в рейтинге ATP, сделал 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4.

В следующем круге 24-летний француз сыграет против соотчественника Адриана Маннарино.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Валентин Ройе (Франция, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 24) — 6:3, 6:2 отказ 2-го игрока