Медведев: «Думаю, смогу вернуться в топ-10. Все зависит от одного-двух результатов»

Российский теннисист Даниил Медведев после вылета на Уимблдоне поделился мнением о шансах вернуться в топ-10 мирового рейтинга ATP.

«Реальность такова, что я вылетал в четвертьфиналах, в четвертых кругах... Потом был турнир в Галле, и он дал мне уверенность. Я там отлично играл. Сейчас я не переживаю. Я просто очень расстроен поражением. Но это не страшно, теперь пора переходить на хард. Если смогу играть так же, как в Галле, или даже как сегодня, честно, думаю, смогу вернуться в топ-10. Все зависит от одного-двух результатов. До конца года мне особо нечего защищать по очкам. Если буду хорошо играть, возможно, смогу вернуться», — приводит слова Медведева Punto de Break.

29-летний россиянин впервые не смог пройти во второй круг Уимблдона, уступив 64-й ракетке мира Бенжамену Бонзи. В 2023 и 2024 годах Медведев доходил до полуфинала британского «мейджора».