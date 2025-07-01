Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

1 июля, 01:30

Уимблдон-2025, результаты первого круга у мужчин: Медведев проиграл Бонзи и другие матчи 30 июня

Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
Матчи первого круга турнира «Большого шлема».

В понедельник, 30 июня россияне Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Карен Хачанов и Андрей Рублев провели свои матчи в первом круге Уимблдона-2025.

Уимблдонский турнир проходит с 30 июня по 13 июля в Лондоне.

30 июня, понедельник
Первый круг

Фрэнсис Тиафо (США, 12) — Эльмер Меллер (Дания) — 6:3, 6:4, 6:2

Оливер Тарвет (Великобритания, Q) — Леандро Риди (Швейцария, Q) — 6:4, 6:4, 6:4

Адриан Маннарино (Франция, Q) — Кристофер О`Коннелл (Австралия) — 6:2, 6:4, 6:3

Лернер Тин (США) — Нишеш Басаваредди (США) — 7:6 (7:5), 6:3, 6:2

Иржи Легечка (Чехия, 23) — Уго Дельен (Боливия) — 4:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7:0)

Бенжамен Бонзи (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 9) — 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2

Даниил Медведев.Шок дня: Даниил Медведев вылетел в первом же раунде Уимблдона, проиграв 64-й ракетке мира

Маттиа Беллуччи (Италия) — Оливер Кроуфорд (Великобритания, WC) — 6:7 (2:7), 6:3, 6:4, 6:4

Джордан Томпсон (Австралия) — Вит Копршива (Чехия) — 3:6, 4:6, 6:3, 7:6 (7:1), 6:1

Валентин Ройе (Франция, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 24) — 6:3, 6:2 отказ 2-го игрока

Артур Фери (Великобритания, WC) — Алексей Попырин (Австралия, 20) — 6:4, 6:1, 4:6, 6:4

Кэмерон Норри (Великобритания) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 6:3, 3:6, 6:4, 7:6 (7:3)

Жоау Фонсека (Бразилия) — Джейкоб Фернли (Великобритания) — 6:4, 6:1, 7:6 (7:5)

Нуну Боржеш (Португалия) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 16) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:0

Николас Харри (Чили, Q) — Хольгер Руне (Дания, 8) — 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4

Билли Харрис (Великобритания) — Душан Лайович (Сербия, LL) — 6:3, 6:2, 6:4

Лучано Дардери (Италия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 7:6 (7:3), 1:6, 6:7 (2:7), 6:3, 6:1

Ллойд Харрис (ЮАР) — Зизу Бергс (Бельгия) — 7:6 (9:7), 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:2

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Фабио Фоньини (Италия) — 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Филип Мисолич (Австрия, Q) — 6:2, 5:7, 6:3, 6:3

Итан Куинн (США) — Генри Сирл (Великобритания, WC) — 4:6, 6:2, 7:6 (13:11), 6:2

Кристиан Гарин (Чили, LL) — Крис Родеш (Люксембург, Q) — 7:6 (10:8), 6:4, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 6:2, 3:6, 6:7 (2:7), 6:4, 6:4

Камиль Майхшак (Польша) — Маттео Берреттини (Италия, 32) — 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 6:3

Карен Хачанов (Россия, 17) — Маккензи Макдональд (США) — 7:5, 6:4, 6:4

Андрей Рублев (Россия, 14) — Ласло Джере (Сербия) — 6:0, 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 7:6 (8:6)

Дженсон Бруксби (США) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 31) — 6:2, 7:5, 6:3

Габриэль Диалло (Канада) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:1, 6:2, 6:4

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 26) — Брэндон Холт (США) — 6:2, 6:4, 7:5

Уимблдон-2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Уимблдон
Читайте также
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
У России не осталось чемпионов UFC, бразильцу потребовалось 80 секунд, чтобы смять последнего. Что случилось в поединке Анкалаев - Перейра 2
В МВД порекомендовали не указывать в соцсетях полные данные о себе
Милорад Додик рассказал о нападках Запада на Сербию и Республику Сербскую
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Уимблдон 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка турнира «Большого шлема»
Павлюченкова вошла в пятерку лидеров по количеству виннерсов на Уимблдоне
Синнер и Свентек получили по 4 миллиона долларов за победу на Уимблдоне
Шарапова поздравила Синнера с победой на Уимблдоне
«Печальный и мрачный день для тенниса». Впервые «мейджор» выиграли сразу два допингиста
Алькарас — о поражении в финале Уимблдона: «Покидал корт с высоко поднятой головой»
Синнер о победе на Уимблдоне: «Я потерпел тяжелое поражение в Париже, так что сейчас много эмоций»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Матч Зверев — Риндеркнех на Уимблдоне прерван после двух сетов и продолжится завтра

Медведев: «Думаю, смогу вернуться в топ-10. Все зависит от одного-двух результатов»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости