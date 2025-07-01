Уимблдон-2025, результаты первого круга у мужчин: Медведев проиграл Бонзи и другие матчи 30 июня

Матчи первого круга турнира «Большого шлема».

В понедельник, 30 июня россияне Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Карен Хачанов и Андрей Рублев провели свои матчи в первом круге Уимблдона-2025.

Уимблдонский турнир проходит с 30 июня по 13 июля в Лондоне.

30 июня, понедельник

Первый круг

Фрэнсис Тиафо (США, 12) — Эльмер Меллер (Дания) — 6:3, 6:4, 6:2

Оливер Тарвет (Великобритания, Q) — Леандро Риди (Швейцария, Q) — 6:4, 6:4, 6:4

Адриан Маннарино (Франция, Q) — Кристофер О`Коннелл (Австралия) — 6:2, 6:4, 6:3

Лернер Тин (США) — Нишеш Басаваредди (США) — 7:6 (7:5), 6:3, 6:2

Иржи Легечка (Чехия, 23) — Уго Дельен (Боливия) — 4:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7:0)

Бенжамен Бонзи (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 9) — 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2

Маттиа Беллуччи (Италия) — Оливер Кроуфорд (Великобритания, WC) — 6:7 (2:7), 6:3, 6:4, 6:4

Джордан Томпсон (Австралия) — Вит Копршива (Чехия) — 3:6, 4:6, 6:3, 7:6 (7:1), 6:1

Валентин Ройе (Франция, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 24) — 6:3, 6:2 отказ 2-го игрока

Артур Фери (Великобритания, WC) — Алексей Попырин (Австралия, 20) — 6:4, 6:1, 4:6, 6:4

Кэмерон Норри (Великобритания) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 6:3, 3:6, 6:4, 7:6 (7:3)

Жоау Фонсека (Бразилия) — Джейкоб Фернли (Великобритания) — 6:4, 6:1, 7:6 (7:5)

Нуну Боржеш (Португалия) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 16) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:0

Николас Харри (Чили, Q) — Хольгер Руне (Дания, 8) — 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4

Билли Харрис (Великобритания) — Душан Лайович (Сербия, LL) — 6:3, 6:2, 6:4

Лучано Дардери (Италия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 7:6 (7:3), 1:6, 6:7 (2:7), 6:3, 6:1

Ллойд Харрис (ЮАР) — Зизу Бергс (Бельгия) — 7:6 (9:7), 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:2

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Фабио Фоньини (Италия) — 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Филип Мисолич (Австрия, Q) — 6:2, 5:7, 6:3, 6:3

Итан Куинн (США) — Генри Сирл (Великобритания, WC) — 4:6, 6:2, 7:6 (13:11), 6:2

Кристиан Гарин (Чили, LL) — Крис Родеш (Люксембург, Q) — 7:6 (10:8), 6:4, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 6:2, 3:6, 6:7 (2:7), 6:4, 6:4

Камиль Майхшак (Польша) — Маттео Берреттини (Италия, 32) — 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 6:3

Карен Хачанов (Россия, 17) — Маккензи Макдональд (США) — 7:5, 6:4, 6:4

Андрей Рублев (Россия, 14) — Ласло Джере (Сербия) — 6:0, 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 7:6 (8:6)

Дженсон Бруксби (США) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 31) — 6:2, 7:5, 6:3

Габриэль Диалло (Канада) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:1, 6:2, 6:4

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 26) — Брэндон Холт (США) — 6:2, 6:4, 7:5

Уимблдон-2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр