Юлия Путинцева — Аманда Анисимова: смотреть трансляцию матча Уимблдона
Юлия Путинцева и Аманда Анисимова сыграют в первом круге Уимблдона 30 июня
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева и американка Аманда Анисимова сыграют в первом круге Уимблдона в понедельник, 30 июня. Матч пройдет на корте 15 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Начало — после 18.00 по московскому времени.
В России и Казахстане официальных трансляций турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.
30-летняя Путинцева — 33-й номер рейтинга WTA. 23-летняя Анисимова — 12-я ракетка мира.
В истории личных встреч счет 3-1 в пользу американской теннисистки.
«Мэйджор» в Лондоне пройдет с 30 июня по 12 июля. Барбора Крейчикова — действующая чемпионка турнира.
Новости