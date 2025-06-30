Юлия Путинцева и Аманда Анисимова сыграют в первом круге Уимблдона 30 июня

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева и американка Аманда Анисимова сыграют в первом круге Уимблдона в понедельник, 30 июня. Матч пройдет на корте 15 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Начало — после 18.00 по московскому времени.

В России и Казахстане официальных трансляций турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

30-летняя Путинцева — 33-й номер рейтинга WTA. 23-летняя Анисимова — 12-я ракетка мира.

В истории личных встреч счет 3-1 в пользу американской теннисистки.

«Мэйджор» в Лондоне пройдет с 30 июня по 12 июля. Барбора Крейчикова — действующая чемпионка турнира.