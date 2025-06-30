Уимблдон-2025, результаты первого круга у женщин: Шнайдер обыграла Утидзиму, победа Соболенко и другие матчи 30 июня

Матчи первого круга турнира «Большого шлема».

В понедельник, 30 июня, россиянки Диана Шнайдер, Камилла Рахимова и Анастасия Павлюченкова провели свои матчи в первом круге Уимблдона-2025.

Уимблдонский турнир проходит с 30 июня по 13 июля в Лондоне.

30 июня, понедельник

Первый круг

Элина Свитолина (Украина, 14) — Анна Бондар (Венгрия) — 6:3, 6:1

Виктория Томова (Болгария) — Онс Жабер (Тунис) — 7:6 (7:5), 2:0 отказ 2-го игрока

Донна Векич (Хорватия, 22) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:0, 6:4

Кристина Букша (Испания) — Анка Алексия Тодони (Румыния) — 6:4, 6:4

Сонай Картал (Великобритания) — Елена Остапенко (Латвия, 20) — 7:5, 2:6, 6:2

Диан Парри (Франция, Q) — Петра Мартич (Хорватия, Q) — 4:6, 6:3, 6:2

Ева Лис (Германия) — Юань Юэ (Китай) — 6:4, 5:7, 6:2

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Кэрсон Брэнстин (Канада, Q) — 6:1, 7:5

Линда Носкова (Чехия, 30) — Бернарда Пера (США) — 6:2, 6:4

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 21) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 7:6 (9:7), 6:4

Солана Сьерра (Аргентина, LL) — Оливия Гадеки (Австралия) — 6:2, 7:6 (10:8)

Лейла Фернандес (Канада, 29) — Ханна Клагмен (Великобритания, WC) — 6:1, 6:3

Ольга Данилович (Сербия) — Чжан Шуай (Китай, Q) — 6:2, 6:4

Лаура Зигемунд (Германия) — Пейтон Стирнс (США) — 6:4, 6:2

Диана Шнайдер (Россия, 12) — Моюка Утидзима (Япония) — 7:6 (7:5), 6:3

Мэдисон Киз (США, 6) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:7 (4:7), 7:5, 7:5

Александра Соснович (Белоруссия, Q) — Варвара Грачева (Франция) — 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8)

Рената Сарасуа (Мексика) — Янина Викмайер (Бельгия) — 6:0, 6:3

Ясмин Паолини (Италия, 4) — Анастасия Севастова (Латвия) — 2:6, 6:3, 6:2

Камилла Рахимова (Россия) — Аои Ито (Япония) — 5:7, 6:3, 6:2

Энн Ли (США) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:3, 4:6, 6:1

Далма Галфи (Венгрия) — Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) — 3:6, 6:3, 7:5

Мария Боузкова (Чехия) — Лулу Сун (Новая Зеландия) — 6:4, 6:4

Эмма Радукану (Великобритания) — Сюй Мингэ (Великобритания, WC) — 6:3, 6:3

Аманда Анисимова (США, 13) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:0, 6:0

Маркета Вондроушова (Чехия) — Маккартни Кесслер (США, 32) — 6:1, 7:6 (7:3)

Эшлин Крюгер (США, 31) — Мика Стойсавлевич (Великобритания, WC) — 6:3, 6:2

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Айла Томлянович (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:2

Наоми Осака (Япония) — Талия Гибсон (Австралия, Q) — 6:4, 7:6 (7:4)

Элисе Мертенс (Бельгия, 24) — Линда Фрухвиртова (Чехия, Q) — 6:4, 6:2

Кэти Бултер (Великобритания) — Паула Бадоса (Испания, 9) — 6:2, 3:6, 6:4

