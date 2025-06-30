Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

30 июня, 20:19

Алькарас в пяти сетах обыграл Фоньини в первом круге Уимблдона

Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас в первом круге Уимблдона в пяти сетах победил итальянца Фабио Фоньини. Игра продолжалась 4 часа 27 минут.

Испанец сделал 14 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 15.

У Фоньини 1 эйс, 9 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 21.

Во втором круге Алькарас встретится с британцем Оливером Тарветом.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Фабио Фоньини (Италия) — 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Уимблдон
Карлос Алькарас
Фабио Фоньини
Читайте также
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
В ЕС призвали все стороны в Грузии воздержаться от насилия после выборов
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Аналитик Меркурис отметил уважительное отношение Путина к другим лидерам
У России не осталось чемпионов UFC, бразильцу потребовалось 80 секунд, чтобы смять последнего. Что случилось в поединке Анкалаев - Перейра 2
Дмитриев отметил высокую вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • dedpihto59

    Фабио заставил Карлоса понервничать, тряхнул стариной:fist::thumbsup::bangbang:?

    01.07.2025

  • инок

    С победой Карлоса! Как же не везет ему с сеткой, в первом же круге попался пиковый Фабио, но он прошёл его, молодец.

    30.06.2025

  • рustot

    Алькарас сегодня под кайфом что-ли был?? Какой-то варёный Карась

    30.06.2025

  • Иван Л.

    Большой Артист Фабио Не мог не пижонить, где надо было просто, ну и... А так-то респект! Погонял папа пацана.

    30.06.2025

  • TomCat

    Казалось бы, ничто не предвещало такого шикарного матча. Первые четыое сета - абсолютно равная игра. Фонини, оказывается, может не только публику веселить!

    30.06.2025

    • Матч между Алькарасом и Фоньини приостановлен из-за того, что зрителю стало плохо

    Рублев с «баранкой» победил Джере и вышел во второй круг Уимблдона

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости