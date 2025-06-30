Алькарас в пяти сетах обыграл Фоньини в первом круге Уимблдона
Испанский теннисист Карлос Алькарас в первом круге Уимблдона в пяти сетах победил итальянца Фабио Фоньини. Игра продолжалась 4 часа 27 минут.
Испанец сделал 14 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 15.
У Фоньини 1 эйс, 9 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 21.
Во втором круге Алькарас встретится с британцем Оливером Тарветом.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 71 630 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Карлос Алькарас (Испания, 2) — Фабио Фоньини (Италия) — 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1
