30 июня, 17:10

Анастасия Павлюченкова — Айла Томлянович: смотреть трансляцию матча Уимблдона

Анастасия Павлюченкова и Айла Томлянович встретятся на Уимблдоне
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Россиянка Анастасия Павлюченкова и Айла Томлянович из Австралии встретятся в матче первого круга Уимблдона в понедельник, 30 июня. Игра начнется не ранее 17.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча Анастасия Павлюченкова — Айла Томлянович в первом круге Уимблдона

За результатами матчей Уимблдонского турнира 2025 можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции игр турнира «Большого шлема». Видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и видеохостинга «VK Video».

Победитель матча выйдет во второй круг турнира, где встретится с Эшлин Крюгер или Микой Стойсавлевич.

Наивысшим достижением для Павлюченковой и Томлянович на Уимблдоне за карьеру является выход в четвертьфинал.

