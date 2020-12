Веласкес победила Макфарлейн и стала чемпионом Bellator

Джулиана Веласкес в главном бою Bellator 254 победила Илиму-Лей Макфарлейн и стала чемпионкой промоушена в наилегчайшем весе.

Поединок продлился все 5 раундов, и завершился победой 34-летней бразильянки единогласным решением судей. В смешанных единоборствах Веласкес одержала 10 побед в 10 боях, 30-летняя американка Макфарлейн уступила впервые за 11 поединков.

