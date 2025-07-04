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Никита Крылов против Богдана Гуськова: дата боя на турнире UFC on ABC 8

Никита Крылов подерется с Богданом Гуськовым на турнире UFC
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Никита Крылов (Россия) и Богдан Гуськов (Узбекистан) встретятся в предварительном карде турнира UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Турнир по смешанным единоборствам будет проходить на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за результатами вечера смешанных единоборств можно в ленте новостей UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

Бойцы выступают в полутяжелом весе. Крылов одержал 30 побед и потерпел 10 поражений в профессиональных ММА, у Гуськова — 17 побед и три поражения в профессиональном рекорде. В предыдущем поединке в UFC Крылов уступил Доминику Рейесу техническим нокаутом, а Гуськов победил Билли Элекану (сдача).

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Богдан Гуськов
Никита Крылов
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