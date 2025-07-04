Пимблетт — о Топурии: «В лучшие годы Макгрегор нокаутировал бы его прямым левым»

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт сравнил испанца Илию Топурию с Конором Макгрегором.

«У него такие же татуировки, он копия Макгрегора. В лучшие годы Конор нокаутировал бы его прямым левым», — цитирует Пимблетта Championship Rounds.

29 июня Топурия в главном поединке UFC 317 нокаутировал Оливейру и стал чемпионом в легком весе, куда перешел в феврале, освободив титул чемпиона в полулегком весе. Макгрегор последний раз выходил в октагон 10 июля 2021 года. Тогда ирландец уступил техническим нокаутом (остановка врачом) Дастину Порье.