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Пимблетт — о Топурии: «В лучшие годы Макгрегор нокаутировал бы его прямым левым»

Сергей Ярошенко

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт сравнил испанца Илию Топурию с Конором Макгрегором.

«У него такие же татуировки, он копия Макгрегора. В лучшие годы Конор нокаутировал бы его прямым левым», — цитирует Пимблетта Championship Rounds.

29 июня Топурия в главном поединке UFC 317 нокаутировал Оливейру и стал чемпионом в легком весе, куда перешел в феврале, освободив титул чемпиона в полулегком весе. Макгрегор последний раз выходил в октагон 10 июля 2021 года. Тогда ирландец уступил техническим нокаутом (остановка врачом) Дастину Порье.

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Илия Топурия
Конор Макгрегор
Пэдди Пимблетт
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