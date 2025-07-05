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Ринат Фахретдинов против Андреаса Густафссона: дата боя и проведения турнира UFC

Ринат Фахретдинов и Андреас Густафссон встретятся на турнире UFC
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Россиянин Ринат Фахретдинов встретится со шведом Андреасом Густафссоном в соглавном поединке турнира UFC Fight Night в субботу, 6 сентября. Мероприятие будет проходить на «Аккор Арене» в Париже, начало главного карда — в 22.00 по московскому времени.

За результатами вечера смешанных единоборств можно будет следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

Ринат Фахретдинов на профессиональном уровне одержал 23 победы, потерпел одно поражение и завершил один бой вничью. В профессиональном рекорде Андреаса Густафссона — 12 побед и два поражения.

В предыдущем поединке в UFC Фахретдинов одолел Карлоса Леала, а Густафссон — Кэлинна Уилльямса (обе победы были одержаны единогласным решением судей).

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Ринат Фахретдинов
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