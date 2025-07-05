Сергей Павлович против Уолдо Кортеса-Акосты: дата боя и проведения турнира UFC

Сергей Павлович и Уолдо Кортес-Акоста встретятся на турнире UFC

Россиянин Сергей Павлович и доминиканец Валдо Кортес-Акоста проведут поединок на турнире UFC Fight Night в субботу, 23 августа. Событие будет проходить на стадионе «Шанхай Индор» в Китае, начало главного карда — в 14.00 по московскому времени.

За результатами вечера смешанных единоборств можно будет следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

Бойцы выступают в тяжелом весе. Серей Павлович одержал 19 побед и потерпел три поражения в профессиональных ММА. Валдо Кортес-Акоста одержал 14 побед и потерпел одно поражение.

В предыдущем поединке в UFC Павлович одолел Жаирзиньо Розенстрайка, а Кортес-Акоста — Сергея Спивака (обе победы были одержаны единогласным решением судей).