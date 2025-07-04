Саид Нурмагомедов против Брайса Митчелла дата боя на турнире UFC on ABC 8
Саид Нурмагомедов подерется с Брайсом Митчеллом на турнире UFC
Россиянин Саид Нурмагомедов и американец Брайс Митчелл встретятся на турнире UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Главный кард турнира, который будет проходить на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ), начнется в 22.00 по московскому времени.
Следить за результатами вечера ММА можно в ленте новостей UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.
Бойцы выступают в легком весе. Брайс Митчелл одержал 17 побед и потерпел четыре поражения в профессиональных ММА, у Саида Нурмагомедова — 18 побед и четыре поражения в профессиональном рекорде.
В предыдущем поединке в UFC Нурмагомедов проиграл Винисиусу де Оливейре единогласным решением судей, а Митчелл уступил Жану Силве сдачей.
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