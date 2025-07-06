Джон Джонс вернулся в пул тестирования после анонса поединка UFC в Белом доме

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе Джон Джонс заявил, что вернулся в пул тестирования бойцов UFC на допинг.

В июне 2025 года Джонс объявил о завершении профессиональной карьеры. В начале июля президент США Дональд Трамп анонсировал возможное проведение поединка UFC в Белом доме.

«Только что снова вошел в пул тестирования, из которого вышел две недели назад. Мы решили, что оставим все возможности открытыми», — написал Джонс в соцсетях.

37-летний американец провел 30 боев за карьеру, одержал 28 побед и потерпел одно поражение (дисквалификация). Еще один поединок признан несостоявшимся. Джонс становился чемпионом UFC в полутяжелом и тяжелом весах.