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Джон Джонс вернулся в пул тестирования после анонса поединка UFC в Белом доме

Игнат Заздравин
Корреспондент

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе Джон Джонс заявил, что вернулся в пул тестирования бойцов UFC на допинг.

В июне 2025 года Джонс объявил о завершении профессиональной карьеры. В начале июля президент США Дональд Трамп анонсировал возможное проведение поединка UFC в Белом доме.

«Только что снова вошел в пул тестирования, из которого вышел две недели назад. Мы решили, что оставим все возможности открытыми», — написал Джонс в соцсетях.

37-летний американец провел 30 боев за карьеру, одержал 28 побед и потерпел одно поражение (дисквалификация). Еще один поединок признан несостоявшимся. Джонс становился чемпионом UFC в полутяжелом и тяжелом весах.

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Джон Джонс
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