Джаред Каннонье против Майкла Пэйджа: дата боя и проведения турнира UFC 319

Джаред Каннонье и Майкл Пэйдж проведут поединок на турнире UFC 319 17 августа

Американский боец Джаред Каннонье проведет поединок с британцем Майклом Пэйджем в турнире UFC 319 в воскресенье, 17 августа. Вечер ММА пройдет на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго (штат Иллинойс, США).

У 41-летнего Каннонье — 18 побед и 8 поражений в профессиональных ММА. Предыдущий поединок Джареда состоялся 15 февраля 2025 года в турнире UFC Fight Night 251 против бразильца Грегори Родригеса. Американец победил техническим нокаутом в четвертом раунде.

38-летний Пэйдж по прозвищу Яд одержал 23 победы и потерпел 3 поражения в профессиональной карьере. Предыдущий бой Майкла датирован 1 февраля 2025 года. На турнире UFC Fight Night 250 британец победил россиянина Шарабутдина Магомедова единогласным решением судей.

Отслеживать результаты и ключевые события боя Каннонье — Пэйдж вместе с другими поединками турнира можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.