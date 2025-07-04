Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) против Марка-Андре Баррио: дата боя на турнире UFC on ABC 8

Шара Буллет подерется с Марком-Андре Баррио на турнире UFC

Россиянин Шарабутдин Магомедов встретится с канадцем Марком-Андре Баррио на турнире UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Бойцы выступают в среднем весе. Турнир по смешанным единоборствам будет проходить на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ), начало главного карда — в 22.00 по московскому времени.

Следить за результатами вечера смешанных единоборств можно в ленте новостей UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

Шара Буллет одержал 15 побед на профессиональном уровне, а в феврале потерпел первое поражение в карьере, уступив Майклу Пэйджу единогласным решением судей.

Баррио одержал 17 побед и потерпел девять поражений в профессиональных ММА. В мае он нокаутировал Бруно Силву.