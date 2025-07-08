Дагестанскому комментатору Рабаданову дали условный срок за незаконный оборот оружия

Ленинский районный суд Махачкалы приговорил к условному сроку на 3 года спортивного комментатора Рамазана Рабаданова.

Рабаданов приговорен по делу о незаконном обороте оружия. Его наказали условным сроком на 3 года и 2 месяца, а также назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Рабаданова задержали в ноябре 2024 года. Согласно материалам суда, правоохранители в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли у комментатора ручную гранату. Изначально Рабаданова заключили в изолятор временного следствия, но в январе 2025 года отпустили под домашний арест.