Мовсар Евлоев против Аарона Пико: дата боя на турнире UFC on ABC 8

Россиянин Мовсар Евлоев встретится с американцем Аароном Пико в соглавном поединке турнира UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Бойцы выступают в полулегком весе. Турнир по смешанным единоборствам будет проходить на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ), начало главного карда — в 22.00 по московскому времени.

Следить за результатами вечера смешанных единоборств можно в ленте новостей UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

Евлоев провел 19 поединков в профессиональных ММА, одержав победу в каждом из них. В декабре 2024 года Мовсар победил Алджэмейна Стерлинга единогласным решением судей.

Пико дебютирует в UFC. В его профессиональном рекорде — 13 побед и четыре поражения.