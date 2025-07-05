5 июля 2025, 18:10

Хамзат Чимаев против Дрикуса дю Плесси: дата боя и проведения турнира UFC 319

Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси проведут поединок на турнире UFC 319 17 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Российский боец в среднем весе Хамзат Чимаев и южноафриканец Дрикус дю Плесси проведут титульный бой на турнире UFC 319 в Чикаго (штат Иллинойс, США). Вечер ММА примет арена «Юнайтед-центр» в воскресенье, 17 августа.

ММА UFC: Дю Плесси — Чимаев

31-летний Чимаев на профессиональном уровне одержал 14 побед при нуле поражений. Предыдущий поединок Хамзата состоялся 26 октября 2024 года на турнире UFC 308. Российский боец победил австралийца Роберта Уиттакера болевым приемом в первом раунде.

У 31-летнего дю Плесси в профессиональных ММА 23 победы и 2 поражения. Чемпионский пояс Дрику завоевал 20 января 2024 года в рамках UFC 297, победив американца Шона Стрикленда раздельным решением судей. С того момента боец провел две успешные защиты пояса.

Трансляцию боя Чимаев — дю Плесси в прямом эфире должны показать телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Турниры UFC также транслирует онлайн-платформа UFC Fight Pass.

Отслеживать результаты и ключевые события боя Чимаев — дю Плесси вместе с другими поединками турнира можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

