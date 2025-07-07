Махачев — о следующем поединке: «Я не хочу ждать»

Бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев ответил на вопрос о своем следующем бое.

«Мэдисон Сквер Гарден», Лас-Вегас или Абу-Даби — пока даты нет. Если не «Мэдисон Сквер Гарден», тогда я хочу драться в Абу-Даби. Я не хочу ждать», — цитирует Махачева MMA Junkie.

В середине мая 2025-го Махачев отказался от титула чемпиона в легком весе и перешелв полусредний, чтобы провести бой с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой. 33-летний россиянин за карьеру одержал 27 побед и потерпел 1 поражение в ММА.