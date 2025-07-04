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Петр Ян против Маркуса Макги: дата боя на турнире UFC on ABC 8

Петр Ян подерется с Маркусом Макги на турнире UFC on ABC 8
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Россиянин Петр Ян встретится с американцем Маркусом Макги на турнире UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Главный кард турнира по смешанным единоборствам, который пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ), начнется в 22.00 по московскому времени.

Следить за результатами вечера ММА можно будет в ленте новостей UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

Бойцы выступают в легчайшем весе. Петр Ян одержал 18 побед и потерпел пять поражений в профессиональных ММА. У Маркуса Макги одержал 10 побед и потерпел одно поражение.

В предыдущем бою в UFC Ян победил Дейвесона Фигередо, а Макги одолел Джонатана Мартинеза (обе победы — единогласным решением судей).

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