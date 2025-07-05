Нассурдин Имавов против Кайо Борральо: дата боя и проведения турнира UFC

Нассурдин Имавов (Франция) и Кайо Борральо из Бразилии, выступающие в среднем весе, встретятся в главном поединке турнира UFC Fight Night в субботу, 6 сентября. Событие состоится на «Аккор Арене» в Париже, начало главного карда — в 22.00 по московскому времени.

За результатами вечера смешанных единоборств можно будет следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

Имавов одержал 16 побед и потерпел четыре поражения в профессиональных ММА, еще один бой был признан несостоявшимся. В профессиональном рекорде Борральо — 17 побед, одно поражение и один несостоявшийся бой.

В предыдущем поединке в UFC Имавов нокаутировал Исраэля Адесанью, а Борральо одолел Джареда Каннонье единогласным решением судей.