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Лига FORCE FC представила кард следующего турнира, который пройдет 2 августа

Игнат Заздравин
Корреспондент

2 августа в Краснодаре на арене «Баскет-Холл» пройдет второй турнир кулачной лиги FORCE FC.

«У нас три сильных противостояния в главном карде. Магомед Амагаев и Тигран Матевосян проведут долгожданный реванш, в котором оба заряжены закрыть свой вопрос раз и навсегда. Роман Авдал дебютирует в кулачке в родном для себя городе, где проведет бой с Исой Баркинхоевым, который едет за реваншем после прошлого поражения в ММА. Причем Иса также попробует свои силы в кулачных боях впервые. А также еще один громкий дебют — опытнейший боец ММА Давид Бархударян попробует силы в новой для себя дисциплине. Его соперником станет закаленный в боях Артем «Ростовский», — написал в своих социальных сетях президент лиги Александр Шаблий.

Также анонсировано, что в новой для себя роли на данном мероприятии появится звезда кулачных боев Лендруш Акопян.

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