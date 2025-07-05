Роман Долидзе против Энтони Эрнандеса: дата боя и проведения турнира UFC

Роман Долидзе и Энтони Эрнандеса проведут поединок на турнире UFC on ESPN 72 10 августа

Грузинский боец Роман Долидзе и американец Энтони Эрнандес проведут поединок в среднем весе на турнире UFC on ESPN 72 в воскресенье, 10 августа. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Их бой станет главным событием вечера.

ММА UFC: Долидзе — Эрнандес

Долидзе — 36 лет, рекорд в профессиональных ММА — 15 побед и 3 поражения. В предыдущем поединке Роман победил итальянца Марвина Веттори в рамках турнира UFC Fight Night 254 16 марта 2025 года единогласным решением судей.

Эрнандесу — 31 год, у него — 14 побед, 2 поражения и еще один бой признан несостоявшимся в профессиональной карьере. В последнем появлении в клетке Энтони победил единогласным решением судей американца Брендана Аллена на UFC Fight Night 252 23 февраля 2025 года.

Трансляцию боя Долидзе — Эрнандес в прямом эфире должны показать телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Турниры UFC также транслирует онлайн-платформа UFC Fight Pass.

Отслеживать результаты и ключевые события боя Долидзе — Эрнандес вместе с другими поединками турнира можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.