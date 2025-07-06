Макгрегор заявил, что хочет принять участие в поединке на территории Белого дома

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который анонсировал проведение поединка UFC на территории Белого дома.

Бой будет приурочен к 250-й годовщине принятия Декларации независимости США.

«4 июля следующего года — суббота, в которую в Белом доме состоится мероприятие UFC президента Трампа.

Я буду президентом Ирландии чуть меньше года, когда выйду на лужайку Белого дома, чтобы разбить своего соперника. Эпический масштаб!» — написал Макгрегор в соцсетях.

Макгрегор последний раз выходил в октагон 10 июля 2021 года — уступил техническим нокаутом (остановка врачом) Дастину Порье. В UFC ирландец провел 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.