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Макгрегор заявил, что хочет принять участие в поединке на территории Белого дома

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который анонсировал проведение поединка UFC на территории Белого дома.

Бой будет приурочен к 250-й годовщине принятия Декларации независимости США.

«4 июля следующего года — суббота, в которую в Белом доме состоится мероприятие UFC президента Трампа.

Я буду президентом Ирландии чуть меньше года, когда выйду на лужайку Белого дома, чтобы разбить своего соперника. Эпический масштаб!» — написал Макгрегор в соцсетях.

Макгрегор последний раз выходил в октагон 10 июля 2021 года — уступил техническим нокаутом (остановка врачом) Дастину Порье. В UFC ирландец провел 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.

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Конор Макгрегор
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