Роберт Уиттакер vs Ренье де Риддер: дата боя на турнире UFC on ABC 8

Роберт Уиттакер из Австралии Ренье де Риддер из Нидерландов встретятся в главном поединке турнира UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Бойцы выступают в среднем весе. Турнир по смешанным единоборствам пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ), начало главного карда — в 22.00 по московскому времени.

Следить за результатами вечера смешанных единоборств можно в ленте новостей UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

Уиттакер одержал 27 побед и потерпел восемь поражений в профессиональных ММА. В октябре 2024 года Роберт уступил Хамзату Чимаеву сдачей.

У де Риддера 20 побед и два поражения в профессиональном рекорде, в мае он нокаутировал Бо Никала.