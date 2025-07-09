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9 июля 2025, 11:00

Александр Шлеменко против Гильерме Кадены: дата боя и время начала турнира

Александр Шлеменко проведет поединок против Гильерме Кадены 12 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Шлеменко.
Фото соцсети

Российский боец Александр Шлеменко проведет поединок в среднем весе против испанца Гильерме Кадены в рамках турнира SFC 11 в субботу, 12 июля. Вечер ММА пройдет на «G-Drive Арене» в Омске. Начало — в 15.00 по московскому времени (18.00 по омскому времени).

В прямом эфире трансляцию турнира покажут на телеканале «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. На «Матч ТВ» эфир начнется в 21.30 мск. Также смотреть вечер ММА можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

41-летний Шлеменко в профессиональной карьере имеет 66 побед и 16 поражений. На счету 33-летнего Кадене 37 побед и 24 поражения.

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Александр Шлеменко
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